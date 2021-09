Mainz (dpa/lrs) - Zwei Tage vor der Bundestagswahl wollen Aktivistinnen und Aktivisten an diesem Freitag deutschlandweit auf die Straße gehen und Druck für eine klimafreundlichere Politik machen. In Rheinland-Pfalz sind beispielsweise Aktionen in Koblenz (12.05 Uhr) und in Mainz (14.00 Uhr) geplant. Die Demonstration in der Landeshauptstand ist laut Polizei für 1000 Teilnehmer angemeldet.

