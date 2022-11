Bei Kontrollen hat die Polizei in Rheinland-Pfalz internationale Banden, darunter auch Geldautomatensprenger, ins Visier genommen. Von Dienstag bis Donnerstag seien rund 400 Fahrzeuge und 500 Personen aus dem Verkehr gezogen worden, teilte das Landeskriminalamt (LKA) Rheinland-Pfalz am Freitag in Mainz mit. Ziel der Kontrollaktion sei die Bekämpfung von Gruppierungen, die jenseits der Ländergrenzen Verbrechen begingen. Der Fokus lag demnach auf Einbrüchen, Auto- und Drogendelikten sowie Trickbetrügern, sogenannten Planenschlitzern und Geldautomatensprengern.

Mainz (dpa/lrs) - Rund 175 Beamtinnen und Beamte waren im Einsatz, insgesamt wurden 25 Ermittlungsverfahren eingeleitet. An den internationalen Kontrollen waren unter anderem die Niederlande, die EU-Polizeibehörde Europol und das Bundeskriminalamt beteiligt.

