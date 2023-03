Ein Rollstuhlfahrer wird erstochen in seiner Wohnung gefunden. Doch auch nach monatelangen Ermittlungen sind weder der Täter noch das Motiv bekannt. Die ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY... Ungelöst» soll neue Hinweise bringen.

Sulzbach/Saarbrücken (dpa/lrs) - Bei der Aufklärung des gewaltsamen Todes eines Rollstuhlfahrers im saarländischen Sulzbach soll die ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY... Ungelöst» neue Erkenntnisse bringen. Die Polizei geht nach einer Mitteilung vom Dienstag von Mord aus, der Fall ist aber auch nach monatelangen Ermittlungen ungeklärt. Beamte hatten den 71 Jahre alten Rollstuhlfahrer am 14. Mai 2022 leblos in seiner Wohnung in Sulzbach gefunden. Eine besorgte Nachbarin hatte sie angerufen. Die Obduktion des Mannes habe ergeben, dass er durch mehrere Stichverletzungen am Oberkörper und Hals gestorben war.

Ein zunächst in Untersuchungshaft genommener 52 Jahre alter Tatverdächtiger war nach zwei Wochen wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Der Tatverdacht sei nicht mehr begründet gewesen, sagte eine Polizeisprecherin. Die Polizei startete Zeugenaufrufe - bisher ohne Erfolg. Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken hat für Informationen, die zur Aufklärung des Falls führen, insgesamt 5000 Euro Belohnung ausgelobt. Die Folge von «Aktenzeichen XY...ungelöst» wird an diesem Mittwoch 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt.



