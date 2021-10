Eisenberg (Pfalz) (dpa/lrs) - Bei der Explosion eines Akkus sind am Donnerstagabend in der pfälzischen Stadt Eisenberg (Donnersbergkreis) drei Bewohner eines Mehrfamilienhauses verletzt worden. Wie die Polizei am frühen Freitagmorgen mitteilte, wurde die Explosion nach ersten Erkenntnissen durch einen in der in der Wohnung gelagerten Akku eines Elektrorollers ausgelöst. Warum der Akku explodierte, war zunächst unklar.

Nach Polizeiangaben wurden durch die Wucht der Druckwelle Fenster der Erdgeschosswohnung herausgeschleudert. Insgesamt seien drei Bewohner des Mehrfamilienhauses verletzt worden; eine Frau schwebe in Lebensgefahr.