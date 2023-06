Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sie bekamen keine Warnungen vor einer Katastrophe, ihr Digitalfunk war schon am Nachmittag ausgefallen, sie waren völlig auf sich gestellt und ein Campingplatzbetreiber war uneinsichtig – oder auch nicht: Wie Wehrleiter im oberen Ahrtal die Flutnacht bewältigten und was davon zurückgeblieben ist.

Sie war gerade 19 Jahre alt, die junge Feuerwehrfrau, die am Nachmittag des 14. Juli 2021 auf dem Campingplatz Stahlhütte in Dorsel an der Ahr zu einer älteren Frau in den Wohnwagen stieg,