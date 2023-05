Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Zusage, für den Wiederaufbau des Ahrtals 14 Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen, könnte in der Praxis am Zeitfaktor scheitern. Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat Bundeskanzler Olaf Scholz (beide SPD) geschrieben, um die Antragsfrist zu verlängern. Die Ahr-Landrätin Cornelia Weigand (parteilos) hatte sich jüngst eine Abfuhr aus Berlin geholt.

„Die Frist liegt uns schwer im Magen“, sagte Weigand am Freitag am Rand einer Sitzung des Untersuchungsausschusses „Flutkatastrophe“ des Landtags in Mainz. In