Mobile Brücken wünschte sich die Landesregierung vom amerikanischen Militär nach der Hochwasserkatastrophe an der Ahr im Sommer 2021. Pumpen und Stromaggregate wollte Ramstein liefern. Warum am Ende nichts eingesetzt wurde, war Thema im Untersuchungsausschuss.

Am 16. Juli 2021 kursiert im rheinland-pfälzischen Innenministerium per E-Mail ein Angebot von General Joshua Olsen, damals Kommandeur des 86. Lufttransportgeschwaders der US-Streitkräfte in