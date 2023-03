Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Von einer „Katastrophe nach der Katastrophe“ war in den Tagen nach der Flut am 14. Juli 2021 die Rede. Ortsbürgermeister berichteten am Freitag vor dem Untersuchungsausschuss des Landtags, wer geholfen hat – und wer nicht.

Die Zeiten langer Zeugenvernehmungen im Untersuchungsausschuss „Flutkatastrophe“ scheinen vorbei zu sein. Fast nur noch CDU und AfD stellten den Bürgermeistern am Freitag fragen,