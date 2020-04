Saarlouis (dpa/lrs) - Ein 22-Jähriger hat bei einer Polizeikontrolle zu den Corona-Ausgangsbeschränkungen in Saarlouis erheblichen Widerstand geleistet und zwei Beamte verletzt. Eine Streife war am Samstagabend auf eine Gruppe Jugendlicher am Saaraltarm aufmerksam geworden, die gegen die Kontaktregeln verstießen. Der 22-Jährige habe sich aggressiv gezeigt und falsche Personalien angegeben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Als er nach Ausweisdokumenten durchsucht wurde, wehrte sich der Mann heftig und verletzte eine Polizistin und einen Polizisten. Beide mussten ihren Dienst beenden. Auch weitere Kräfte und ein Diensthund konnten den 22-Jährigen nach Angaben der Polizei kaum bändigen, er musste die Nacht in einer Gewahrsamszelle verbringen. Ihm droht eine Vielzahl von Anzeigen.