Mainz (dpa/lrs) - Die AfD-Fraktion im Mainzer Landtag lässt das sogenannte Sondervermögen im rheinland-pfälzischen Nachtragshaushalt auf seine Verfassungsmäßigkeit überprüfen. Ein Normenkontrollantrag dazu werde noch am selben Tag beim Verfassungsgerichtshof gestellt, teilte die Fraktion am Dienstag mit. Der Parlamentarische Geschäftsführer Jan Bollinger sagte zur Begründung: «Es wird ein Schattenhaushalt in einem Umfang von über eine Milliarde Euro geschaffen, der der Verfügungsgewalt des Parlament entzogen ist. Wir haben mit dem Sondervermögen eine Verletzung unserer Verfassung und eines ihrer höchsten Güter, nämlich des Parlamentarismus und des Budgetrechts des Parlaments.» Das finanzpolitische Instrument verstoße zudem gegen das Gebot der Wirtschaftlichkeit und die Schuldenbremse.

Nach Angaben der AfD werden Landesregierung und Landtag in dem Normenkontrollverfahren die Möglichkeit haben, Stellung zu nehmen, müssen das aber nicht tun. Die Fraktion rechnet nicht mit einer baldigen Entscheidung.

Mit dem sogenannten Sondervermögen in Höhe von 1,1 Milliarden Euro sollen Programme zur Bewältigung von Corona-Folgen finanziert werden. Dieser Fonds soll auch nach Ablauf des Haushaltsjahres 2020 Mittel für die in einem gesonderten Gesetz genannten Zwecke zur Verfügung stellen. Es umfasst zehn Bereiche vom Breitbandausbau bis zur Unterstützung des Öffentlichen Nahverkehrs.