Mainz (dpa/lrs) - Knapp einen Monat vor der rheinland-pfälzischen Landtagswahl hat die AfD-Fraktion eine positive Bilanz ihrer Arbeit gezogen. „Wir haben dem Landtag Beine gemacht“, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer Jan Bollinger am Dienstag. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Joachim Paul sagte, die Arbeit der AfD habe Wirkung gezeigt, indem sie in einigen Politikfeldern die Ampelkoalition „in die richtige Richtung geschubst“ habe.

Mit Blick auf aktuelle Umfragen, die die AfD bei sieben bis acht Prozent sehen, räumte Bollinger ein, seine Partei habe es wegen der Corona-Beschränkungen schwer, direkt an die Bürger heranzutreten. Diese unmittelbaren Kontakte beispielsweise an Infoständen seien immer eine Stärke der Partei gewesen. Doch auch bei der Landtagswahl vor fünf Jahren habe die AfD dann stärker abgeschnitten, als dies in den Umfragen zunächst vorausgesagt worden sei.

Damals war die AfD mit 12,6 Prozent erstmals in den Landtag eingezogen. Paul äußerte mit Blick auf die aktuelle Diskussion um die Corona-Maßnahmen die Hoffnung auf einen „starken Stimmungsumschwung“ bei den Wählern, je mehr sich die Folgen der Lockdown-Politik der Regierenden in Bund und Ländern bemerkbar machten.

