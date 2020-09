Idar-Oberstein (dpa/lrs) - Auf einem mehrtägigen Parteitreffen in Idar-Oberstein will die rheinland-pfälzische AfD die Weichen für die Landtagswahl am 14. März stellen. Im ersten Teil am heutigen Freitag steht das Wahlprogramm im Mittelpunkt der Beratungen. Am Samstag und Sonntag soll darüber gesprochen werden, mit welchem Team die derzeit drittstärkste Fraktion im rheinland-pfälzischen Landtag in den Wahlkampf zieht. Der bisherige Fraktionschef Uwe Junge, der viele Jahre das Bild der AfD im Bundesland prägte, hatte im April angekündigt, nach Ablauf dieser Legislaturperiode auch aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand gehen zu wollen. Nachfolger des 62-Jährigen als Parteichef wurde der Oberstudienrat Michael Frisch aus Trier. Dem 63-jährigen Landtagsabgeordneten werden auch gute Chancen eingeräumt, Spitzenkandidat bei der Landtagswahl zu werden.

Anberaumt ist das AfD-Treffen vom 4. bis 7. September. Der Montag ist dabei als eine Art Puffer gedacht, sollten die Punkte der Tagesordnung nicht wie vorgesehen bis Sonntag erledigt sein. Formal gliedert sich das Treffen in zwei Landesparteitage: Im ersten Teil wird unter anderem das Landtagswahlprogramm beschlossen, im zweiten Teil ab Freitagabend liegt der Schwerpunkt auf der Listenwahl. Am selben Ort, der Messehalle in Idar-Oberstein (Landkreis Birkenfeld), waren vor zwei Wochen auch die Grünen zu ihrem Landesparteitag zusammengekommen.

Die AfD hatte bei der Landtagswahl im März 2016 aus dem Stand heraus 12,6 Prozent der Stimmen bekommen und war als drittstärkste Kraft in den Mainzer Landtag eingezogen. Dort zählt die Fraktion inzwischen zwölf Mitglieder. Ursprünglich waren es zwei mehr: Die Abgeordnete Gabriele Bublies-Leifert war vor gut einem Jahr aus der Fraktion ausgetreten, Jens Ahnemüller im September 2018 aus der Fraktion ausgeschlossen worden. Als Grund dafür wurden Kontakte zur rechtsextremen NPD angegeben. Wenige Stunden vor Beginn des Parteitreffens in Idar-Oberstein wurde am Donnerstag bekannt, dass Bublies-Leifert aus der AfD ausgeschlossen wurde.