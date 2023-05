Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die rheinland-pfälzische AfD will ein dreigliedriges Schulsystem, aber die Integrierten Gesamtschulen (IGS) zunächst weiterführen, weil sie bei Eltern beliebt sind. Das sagte AfD-Landeschef Michael Frisch am Mittwoch in Mainz. Bildung sei ein Schwerpunkt des AfD-Wahlprogramms für die Landtagswahl am 14. März 2021.

Die Realschulen plus sollen aufgesplittet werden in eine „Handwerks- und Gewerbeschule“ mit geringerem intellektuellen Anspruch und in eine Realschule. Das Programm sieht zentrale