Kusel/Mainz (dpa/lrs) - Die AfD im rheinland-pfälzischen Landtag hat sich schockiert über die Tötung von zwei Polizisten in der Nähe von Kusel in der Pfalz gezeigt. „Eine solche Tat, bei der die Einsatz- und Sicherheitskräfte mit Schusswaffen angegriffen werden und deren Tod beabsichtigt oder billigend in Kauf genommen wird, stellt auch gleichzeitig einen Angriff auf uns alle und unseren Rechtsstaat dar“, teilte der 1. stellvertretende Fraktionschef Jan Bollinger am Montag in Mainz mit.

Die Fraktion sprach den Familien, Freunden und Kollegen der Getöteten ihre Anteilnahme aus. In der Nacht zum Montag hatten Unbekannte bei einer Verkehrskontrolle im Landkreis Kusel in Rheinland-Pfalz zwei Polizeibeamte erschossen.