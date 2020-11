Idar-Oberstein (dpa/lrs) - Mit scharfen Angriffen auf die Corona-Politik im Bund und in Rheinland-Pfalz hat der AfD-Landesvorsitzende Michael Frisch am Samstag den Parteitag in Idar-Oberstein eröffnet. Er warf den Regierenden mit Blick auf die verhängten Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie eine «beispiellose Entmündigung» der Volksvertreter vor. Aus der Corona-Krise sei eine «ernste Krise unserer Demokratie und unseres Rechtsstaats» geworden.

Die Verantwortlichen hätten zudem mit ihren rigiden Verboten die Verhältnismäßigkeit aus dem Blick verloren. Diese Politik habe gravierende und langfristige Nachteile für Wirtschaft und Bürger zur Folge, sagte Frisch vor rund 330 Parteimitgliedern.

Im Mittelpunkt des Parteitags steht die Aufstellung der AfD- Landesliste für die Bundestagswahl im nächsten Jahr. Das Treffen findet in der geräumigen Messehalle von Idar-Oberstein (Landkreis Birkenfeld) statt. Dort hatten sich die Parteimitglieder bereits Anfang September versammelt, um ihr Programm und die Kandidatenliste für die Landtagswahl im März zu beschließen.

Frisch räumte ein, dass es wegen der Corona-Pandemie und der geltenden Beschränkungen innerhalb der Partei Bedenken gegen die Zusammenkunft gab. Es habe aber keine andere Wahl gegeben, als an dem Plan festzuhalten. Zum einen wären bei einer Absage große Kosten entstanden, zum anderen hätte bei einer Vertagung die Gefahr bestanden, dass die AfD „am Ende mit leeren Händen“ und ohne Landesliste für die Bundestagswahl dasteht. Schließlich sei nicht absehbar, wie lange die Corona-Maßnahmen noch verlängert werden.