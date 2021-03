Trier (dpa/lrs) - Der rheinland-pfälzische AfD-Spitzenkandidat Michael Frisch geht mit «vorsichtigem Optimismus und großer Spannung» in den Wahltag. «Das Wahlergebnis ist schwer vorauszusagen in der besonderen Corona-Situation und in Anbetracht der zunehmenden Kritik der Bürger an der Corona-Politik der Landes- und Bundesregierung», sagte er bei der Stimmabgabe am Sonntag in Trier.

Er habe sich bewusst dafür entschieden, die Stimme am Wahltag abzugeben und nicht die Briefwahl zu nutzen. „Ich habe heute gewählt, weil ich der Meinung bin, dass die Präsenzwahl aus guten Gründen die ordentliche Wahlform ist und Briefwahl nur die Ausnahme sein sollte“, meinte Frisch. „Aufgrund des tragfähigen Hygienekonzeptes im Wahllokal war das für mich auch kein Problem.“

Der 63-Jährige aus Trier hat die Landespartei hinter sich gebracht, nachdem Uwe Junge, der viele Jahre in Rheinland-Pfalz das Bild der AfD geprägt hatte, vor knapp einem Jahr seinen politischen Abschied zum Ende der Legislaturperiode angekündigt hatte.

