Mainz (dpa/lrs) - Die AfD hat die fraktionslose rheinland-pfälzische Landtagsabgeordnete Gabriele Bublies-Leifert aus der Partei ausgeschlossen. «Der Hauptgrund ist die Nichtzahlung von satzungsgemäß verpflichtenden Mandatsträgerabgaben», teilte der Landesvorsitzende Michael Frisch am Donnerstag auf Anfrage mit. Innerparteilich gebe es gegen diese Entscheidung kein Rechtsmittel mehr. Zuvor hatte der SWR über den Parteiausschluss berichtet. Ab diesem Freitag kommt die AfD in Idar-Oberstein zu einem mehrtägigen Parteitreffen zusammen, um programmatisch und personell die Weichen für die Landtagswahl am 14. März zu stellen.

Bublies-Leifert war bereits im August 2019 aus der AfD-Landtagsfraktion ausgetreten. Sie hatte zuvor vergeblich die Abwahl von Fraktionschef Uwe Junge vom Vorsitz gefordert und ihm vorgeworfen, zu wenig für die Aufklärung rechtsextremer Vorwürfe in den eigenen Reihen zu tun.

Ende Juli wies der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz ihre Klage gegen die Nichtanerkennung als parlamentarische Gruppe zurück. Die 53-Jährige hatte sich in ihrer Organklage gegen einen Landtagsbeschluss gewendet. Mit diesem wurden ihrem Zusammenschluss mit dem ebenfalls fraktionslosen ehemaligen AfD-Abgeordneten Jens Ahnemüller zur «Freien Alternativen Gruppe im Landtag» (FALG) bestimmte parlamentarische Rechte und finanzielle Leistungen verweigert.