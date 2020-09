Von Freitag bis Montag will sich die rheinland-pfälzische AfD inhaltlich und personell für die Landtagswahl am 14. März 2021 aufstellen. Nachdem Fraktionschef Uwe Junge den Rückzug aus der Politik angekündigt hat, wird Parteichef Michael Frisch auf Platz 1 der Landesliste kandidieren.

Parteiintern wird mit Kampfkandidaturen auf den ersten 15 Plätzen gerechnet. Die Anzahl der Bewerber sei nicht bekannt, da keine Meldung vorab erfolge, sagte Parteisprecher Robin Classen am Mittwoch. Bisher hätten sich 300 Mitglieder für den Landesparteitag angemeldet. Im Gegensatz zu anderen Parteien entscheiden bei der AfD nicht Delegierte, die zuvor in den Parteigliederungen gewählt wurden, sondern Mitglieder, die selbst zum Parteitag kommen. Die Partei bezeichnet dies als Basisdemokratie. Kritiker sagen, dass es vom Grad der Mobilisierung eigener Anhänger abhängt, wer auf einem guten Listenplatz landet oder nicht. Das kann bis zur Bereitstellung von Bussen gehen.

Pfälzer Abgeordnete wollen wieder kandidieren

Die Pfälzer Abgeordneten, Matthias Joa (Germersheim), Timo Böhme, (Ludwigshafen), Martin Schmidt (Südliche Weinstraße) und Iris Nieland (Bad Dürkheim) kandidieren nach Informationen aus Parteikreisen erneut. Auch der gebürtige Nordpfälzer Damian Lohr, der den Wahlkreis Mainz vertritt, hat angekündigt, sich erneut bewerben zu wollen. Vom Bundesvorsitz des AfD-Jugendverbands Junge Alternative (JA) will er sich dagegen zurückziehen. Die JA wird vom Verfassungsschutz in Bund und Ländern auf rechtsextremistische Tendenzen überprüft. Mitglieder des inzwischen aufgelösten „Flügels“ der Partei werden als erwiesen rechtsextremistisch vom Verfassungsschutz beobachtet.

Fraktionssprecher strebt Mandat an

Als Vertreter der gemäßigten Kräfte in der Partei stuft sich der Sprecher der AfD-Fraktion im Landtag, Fabian Schütz aus Hauenstein (Südwestpfalz), ein. Er strebt erstmals in den Landtag. „Wir haben den Anspruch zu regieren“, sagte er im Vorfeld des Parteitags – räumte aber ein, dies sei unrealistisch, weil niemand mit der AfD koalieren werde. Inhaltlich seien die Bildungs- und die Familienpolitik Schwerpunkte, sagte er. Die Stimmungsmache gegen die Flüchtlingspolitik führte 2016 dazu, dass die AfD mit 12,6 Prozent in den Landtag einzog. Von den 14 Abgeordneten sind nur noch zwölf übrig. Jens Ahnemüller und Gabriele Bublies-Leifert wurden aus der Partei geworfen. Zuletzt lag die Partei in Umfragen bei acht Prozent.