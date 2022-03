Der saarländische AfD-Landeschef Christian Wirth hat sich mit dem Wahlergebnis seiner Partei und dem voraussichtlichen Wiedereinzug in den Landtag zufrieden gezeigt. «Da kann ich mit leben», sagte Wirth am Sonntag in Saarbrücken. Er räumte ein, dass die Partei im Wahlkampf zuletzt ein etwas chaotisches Bild abgegeben habe. «Das ist nicht von der Hand zu weisen», sagte er.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Es sei aber auch kein guter Wahltag für kleine Parteien gewesen. „Ich denke, das liegt auch an der Ukraine-Krise, da rücken die Leute eher zu den großen Parteien, das ist ein Sicherheitsgefühl.“ Außerdem habe die AfD nicht ihre Themen spielen können. Wichtig sei aber, dass die Partei mit derselben Anzahl von Mandatsträgern wieder im Landtag vertreten sei.

Landtagswahl Saarland Ergebnis 2022

Landtagswahl Saarland Ergebnis 2017

Landtagswahl-Ergebnisse ausgewählter Parteien im Saarland seit 1947

Sitzverteilung Landtag Saarland seit 1947