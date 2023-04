Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die rheinland-pfälzische AfD zieht erneut mit Sebastian Münzenmaier und Nicole Höchst an der Spitze in den Bundestagswahlkampf. Nach dem Eklat im Bundestag sieht sich Partei in der Opferrolle.

„Wir haben den verschlafenen Bundestag zum Leben erweckt. Wir haben für Furore gesorgt!“, ruft Sebastian Münzenmaier (31) den rund 350 AfD-Mitgliedern zu, die am Samstag in die