Dem Vorsitzenden der rheinland-pfälzischen AfD, Michael Frisch (64), schwindet die Machtbasis innerhalb seines Landesverbandes. Er dementierte Gerüchte, er habe am Dienstagabend im Landesvorstand die Vertrauensfrage gestellt und verloren. Eine Abstimmung hat es nach RHEINPFALZ-Informationen dennoch gegeben.

Am Mittwochabend kursierte in sozialen Netzwerken, unter anderem auf Telegram, eine Nachricht über eine angebliche Vertrauensfrage des AfD-Landesvorsitzenden Michael Frisch. Wörtlich hieß es: „Der AfD-Landesvorsitzende Rheinland-Pfalz, Michael Frisch, hat gestern im Landesvorstand die Vertrauensfrage gestellt. Er ist mit seiner eigenen Stimme knapp 6:6 gescheitert. Daraufhin verließ er mit dem Beisitzer im Landesvorstand und BuVo-Mitglied (Bundesvorstand, Anm. d. Red.), Joachim Paul, die Sitzung. Zur Abstimmung über die Vertrauensfrage kam es, nachdem Frisch meinte, dass die Nominierung von Professor Otte zum AfD-Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten eine Intrige von Tino Chrupalla gegen Jörg Meuthen war. Nach der Meinung von Frisch konnte Meuthen (...) gar nicht mehr anders als zurückzutreten. (...) Es stellt sich nun die Frage, ziehen Michael Frisch und Joachim Paul daraus ebenfalls Konsequenzen?“

Frisch spricht von Fehlinformation

Frisch sagte auf RHEINPFALZ-Anfrage, dies sei eine Fehlinformation. Er habe keine Vertrauensfrage gestellt. Es sei über Ottes Kandidatur gesprochen worden, räumte er ein. Ansonsten handele es sich um Interna der Partei, zu denen er nichts sage. Zum Fall Meuthen sagte Frisch, er bedaure dessen Rücktritt. Die persönliche Befindlichkeit könne er nachvollziehen, aber was Meuthen politisch über die AfD gesagt habe, teile er nicht. Meuthen hatte seinen Rückzug und den Austritt aus der AfD Ende Januar damit begründet, die Partei habe „totalitäre Anklänge“ und stehe in Teilen nicht mehr auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung.

Führungsrolle wird schon länger angezweifelt

Frischs Führungsrolle innerhalb der Partei wird hinter vorgehaltener Hand schon länger angezweifelt. Das hat mit der Lagerbildung innerhalb der Partei zu tun. Frisch gilt als Meuthen-Unterstützer, dieses Lager wurde schon lange vor dessen Rücktritt immer kleiner. Der 64-Jährige Familienvater aus Trier gehört dem rheinland-pfälzischen Landtag seit 2016 an. Davor war er Lehrer für Mathematik und Religion. 2019 wählte ihn der Parteitag zum Landesvorsitzenden als Nachfolger von Uwe Junge. Junge, ehemaliger Bundeswehroffizier und Afghanistan-Veteran, war das bekannteste Gesicht der rheinland-pfälzischen AfD. Mit dem Vorwurf, die Partei sammle immer mehr „unkritische Mitläufer“ ein, trat er 2021 aus – mitten im Landtagswahlkampf, den Frisch als Spitzenkandidat anführte. Mit 8,3 Prozent schnitt die AfD bei der Wahl ab, beim ersten Einzug 2016 waren es noch 12,6 Prozent. Frisch wurde Fraktionsvorsitzender und er ist AfD-Obmann im Untersuchungsausschuss Flutkatastrophe des Landtags.

Erneute Kandidatur offen

Als mächtig gilt der stellvertretende Fraktionschef der AfD im Bundestag, Sebastian Münzenmaier, aus Mainz. Dass er sich beim nächsten Landesparteitag im Mai oder Juni für das Amt des Landesvorsitzenden bewirbt, gilt dennoch als unwahrscheinlich. Der Name des stellvertretenden Fraktionschefs Jan Bollinger wird in diesem Zusammenhang eher genannt. Frisch sagte auf Anfrage, ob er erneut kandidiere, könne er nicht sagen. Dazu liefen derzeit Gespräche.

Abstimmung gab es trotz des Dementis wohl doch

Sein Auftritt in der Landesvorstandssitzung am Dienstag hat die Wahrscheinlichkeit nicht erhöht, dass er an der Spitze der Partei bleibt. Nach RHEINPFALZ-Informationen gab es tatsächlich eine Abstimmung. Frisch war im Landesvorstand kritisiert worden, dass er in einer Sitzung von AfD-Bundesvorstand und Landesvorständen am 24. Januar gegen den Ökonomen mit CDU-Parteibuch, Max Otte, als AfD-Kandidaten für das Bundespräsidentenamt gestimmt hat. Aus dem Landesvorstand soll ihm zuvor signalisiert worden sein, dass er sich enthalten solle. Frisch dagegen sah sich offenbar im Recht, dass er bei dieser Einholung eines Stimmungsbildes seine persönliche Meinung wiedergegeben habe. Diese Rechtmäßigkeit seines Tuns habe er sich am Dienstag bestätigen lassen wollen – und zunächst auch, dass ihm der Vorstand das Vertrauen ausspreche. Auf diesen zweiten Aspekt habe er dann doch verzichtet, heißt es. Bei dieser Abstimmung votierten sechs Mitglieder für und sechs gegen seinen Antrag. Eines habe sich enthalten.