Die Wellen schlagen hoch in der Debatte zur AfD-Jugendorganisation. Die Alternative für Deutschland im Mainzer Landtag wird von den fünf übrigen Fraktionen massiv attackiert.

Mainz (dpa/lrs) - In einer emotionalen Debatte haben sich die Abgeordneten im rheinland-pfälzischen Landtag über Parteigrenzen hinaus für eine klare Abgrenzung gegen Rechts ausgesprochen. Der AfD-Fraktion im Parlament wurde am Donnerstag in Mainz dagegen vorgeworfen, sich nicht vom Gedankengut der Jugendorganisation der Partei zu distanzieren. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat die Junge Alternative (JA) jüngst als gesichert rechtsextremistische Bestrebung eingestuft.

Gefährlich seien nicht nur die gewaltorientierten Rechtsextremisten, sondern auch die geistigen Brandstifter, sagte Innenminister Michael Ebling (SPD) im Parlament. Die Junge Alternative verfolge ein völkisches Gesellschaftskonzept, Migranten außereuropäischer Herkunft würden abwertet und Zuwanderern mit muslimischen Hintergrund pauschal negative Eigenschaften zugeschrieben. Die JA befinde sich jenseits des demokratischen Spektrums.

Auch in Rheinland-Pfalz unterhalte die Jugendorganisation der AfD Strukturen, die sich in ihrem Handeln eindeutig gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung richteten, erklärte der Minister. Der Verfassungsschutz im Land werde sie daher genau beobachten. Die Demokratie sei wehrhaft in Deutschland und in Rheinland-Pfalz. Die Entscheidung des Verfassungsschutzes sei daher ein massiver Rückschlag für die Neue Rechte in Deutschland.

Der SPD-Abgeordnete Michael Simon sagte, die Jugend müsse vor der AfD-Jugendorganisation geschützt werden. «Die Aktivitäten der Jungen Alternative, aus der die AfD-Fraktion nach meiner Information auch Mitarbeiter rekrutiert, sind nicht mehr mit dem Grundgesetz vereinbar.» Der Verfassungsschutz sage zurecht, dass der Jugendverband ein völkisches Gesellschaftskonzept propagiere.

Die Wahl in Parlamente mache Rechtsradikale nicht zu Demokraten, mahnte CDU-Fraktionschef Gordon Schnieder. «Der Einzug in ein Parlament kann kein Persilschein sein - weder für Feinde der Demokratie, noch für Undemokraten.» Die innere Zerrissenheit der AfD als Gesamtpartei, ihre Flügelkämpfe und die Annäherung an extremistische Gruppierungen erforderten eine Beobachtung der AfD als Gesamtpartei durch den Verfassungsschutz.

Der Grünen-Abgeordnete Carl-Bernhard von Heusinger sprach davon, dass die AfD der parlamentarische Arm der Neuen Rechten sei. Es dürfe aber bei der Entwicklung nicht nur nach Ostdeutschland, sondern es müsse auch auf Rheinland-Pfalz geschaut werden. Rechte Treffen fänden auch in einigen Regionen im Land statt. Auch auf kommunaler Ebene dürfe es keine Zusammenarbeit mit der AfD geben, sagte der Grünen-Politiker mit Blick auf die Kommunalwahl im nächsten Jahr.

Der erste stellvertretende Vorsitzende der AfD-Fraktion, Jan Bollinger, wies die Vorwürfe im Landtag dagegen vehement zurück. Die AfD-Jugendorganisation in Rheinland-Pfalz werde nicht im Verfassungsschutzbericht erwähnt. Die Jugendorganisation der Partei in Rheinland-Pfalz stehe auf dem Boden des Grundgesetzes.

FDP-Fraktionschef Philipp Fernis warf der AfD-Fraktion im Land vor, die Wirklichkeit zu verdrehen und sich nicht von der Jugendorganisation zu distanzieren. Die JA werde zurecht als gesichert rechtsextremistische Bestrebung eingestuft.

Die Demokratie müsse jeden Tag neu geschützt und verteidigt werden, betonte Lisa-Marie Jeckel von den Freien Wählern. Ihre Partei lehne jeden Rechts- und Linksextremismus ab. Es sei erschreckend, dass es keine Distanzierung von der rheinland-pfälzischen AfD-Fraktion gebe.