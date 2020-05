Mainz (dpa/lrs) - Die rheinland-pfälzische AfD-Fraktion hat sich für einen regionaleren Umgang mit Auflagen in der Corona-Pandemie ausgesprochen. So sollten die Kreise oder kreisfreien Städte darüber entscheiden können, ob bei ihnen bereits wieder ein kompletter Regelunterricht unter bestimmtem Bedingungen möglich sei, sagte der bildungspolitische Sprecher Joachim Paul am Dienstag in Mainz. Um Risikogruppen zu schützen, könne der Regelunterricht dann auch per Webcam ins Kinderzimmer übertragen werden. Der wirtschaftspolitische Sprecher Matthias Joa brachte den Vorschlag ins Spiel, beim Thema Mundschutz in Gastronomie oder Geschäften regional zu differenzieren und die Pflicht ab der Unterschreitung einer gewissen Zahl von Neuinfizierten je 100 000 Einwohner aufzuheben.

Eine Abkehr von landesweiten Vorgaben hatte kürzlich auch der Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow von den Linken angekündigt. Er will vom 6. Juni an auf allgemeine, landesweit gültige Corona-Schutzvorschriften verzichten. Damit würden landesweite Regeln zu Mindestabständen, dem Tragen von Mund-Nasen-Schutz sowie Kontaktbeschränkungen nicht mehr gelten. Anstatt dieser Vorgaben will auch er regionale Maßnahmen abhängig vom Infektionsgeschehen vor Ort.