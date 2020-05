Der Landesvorsitzende der rheinland-pfälzischen AfD, Michael Frisch, wirft Innenminister Roger Lewentz (SPD) vor, den Verfassungsschutz zu instrumentalisieren.

Die Einstufung der Partei-Jugendorganisation „Junge Alternative“ als rechtsextremistisch sei „sachlich unbegründet und parteipolitisch motiviert“, sagte Frisch am Dienstag in Mainz. Lewentz und Verfassungsschutzpräsident Elmar May hatten am Montag den Bericht des Verfassungsschutzes für das Jahr 2019 vorgestellt.

Anteil des Linksextremismus moniert

Nach Angaben Mays zählt seine Behörde 70 Mitglieder der AfD zu den Rechtsextremisten im Land, weil sie entweder dem sogenannten „Flügel“ der Partei zugerechnet werden oder weil es sich um aktiv in Erscheinung tretende Mitglieder der „Jungen Alternativen“ handele. Frisch weist darauf hin, dass die Jugendorganisation anders als der „Flügel“ vom Bundesverfassungsschutz als „Verdachtsfall“ eingestuft wird und deshalb nicht offiziell unter Beobachtung stehe.

Frisch kritisiert außerdem, dass der Linksextremismus nur acht Seiten im Verfassungsschutzbericht einnimmt, der Rechtsextremismus dagegen auf mehr als 40 Seiten beschrieben wird. „Dieser Verfassungsschutzbericht hat somit eine klare Schlagseite und ist auf dem linken Auge weitgehend blind.“ Lewentz hatte am Vortag ausgeführt, dass Rheinland-Pfalz kein „Hotspot“ des Linksextremismus sei. Die linksextremistisch motivierten Gewalttaten gingen von 33 im Jahr 2018 auf fünf zurück.