Mainz (dpa/lrs) - Zwei Monate nach Abschluss von Zielvereinbarungen mit vier islamischen Verbänden hat die AfD in einer Aktuellen Debatte des Landtags den Abbruch dieser Verhandlungen gefordert. Der stellvertretende AfD-Fraktionsvorsitzende Joachim Paul hielt dem in Religionsfragen zuständigen Kulturminister Konrad Wolf (SPD) vor: «Sie sind ein Minister nach Erdogans Geschmack.» Die Regierung des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan übe über ihre Religionsbehörde Diyanet direkten Einfluss auf den Moscheeverband Ditib aus.

«Sie müssen diese Verhandlungen schnellstens abbrechen, nur dann sind die Interessen Deutschlands gewahrt», forderte Paul am Donnerstag in Mainz. Neben der Ditib nannte er auch den islamischen Verband der Schura Rheinland-Pfalz, in dem «salafistische Strömungen festzustellen» seien.

Auch der parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion, Martin Brandl, kritisierte den Abschluss der Zielvereinbarungen am 1. April. Partner des Landes könnten «nur diejenigen sein, die glaubhaft darlegen können, dass man politisch unabhängig von den Interessen eines dritten Staates wie der Türkei ist». Brandl fügte hinzu, «der lange Arm von Erdogan» dürfe nicht bis in die rheinland-pfälzischen Klassenzimmer reichen.

Wolf erwiderte, dass sich die Landesregierung an das Grundgesetz halte, das die Zusammenarbeit von Staat und Religionsgemeinschaften fordere. Bereits die ersten Gutachten hätten 2014 festgestellt, dass es sich bei den vier Verbänden um Religionsgemeinschaften handle. «Wir sind von allen Bundesländern am konservativsten vorgegangen», sagte die SPD-Abgeordnete Giorgina Kazungu-Haß. Selbst das Land Hessen, das die Zusammenarbeit mit Ditib aufgekündigt habe, wolle jetzt dem rheinland-pfälzischen Beispielen von Modellversuchen für islamischen Religionsunterricht folgen.