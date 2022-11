Mit einem Gottesdienst im Trierer Dom hat die katholische Kirche am Sonntag die bundesweite Weihnachtsaktion von Adveniat eröffnet. Das Lateinamerika-Hilfswerk sammelt in den nächsten Wochen Spenden unter dem Motto «Gesundsein Fördern» für die Ärmsten in Mittel- und Südamerika. Zudem sei die Kollekte in den Weihnachtsgottesdiensten am 24. und 25. Dezember in allen Pfarreien Deutschlands für die Aktion von Adveniat bestimmt, sagte der Bischof von Trier, Stephan Ackermann, zum Start.

Trier (dpa) - Viele Menschen in Lateinamerika hätten keinen Zugang zu Medikamenten oder ärztlicher Versorgung. Mit Corona habe sich die Situation der Armen verschlechtert: Lateinamerika befinde sich infolge der Pandemie und des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine „in einer dramatischen humanitären Krise“, vor der man nicht die Augen verschließen dürfe, sagte Adveniat-Hauptgeschäftsführer Martin Maier.

Er rief zur Solidarität auf. „Lassen Sie uns gemeinsam die Spirale von mangelnder Gesundheitsversorgung, Hunger und Armut durchbrechen und Gesundsein fördern.“ Mit den Spenden werden Hilfsprojekte wie Gesundheitshelfer, Gemeindeteams und kirchliche Krankenhäuser gefördert. Schwerpunktländer sind Guatemala und Bolivien. In Guatemala sei jedes zweite Kind unterernährt, hieß es.

