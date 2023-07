Er soll seine Adoptiveltern in Weisenheim am Berg (Kreis Bad Dürkheim) erpresst und seine Adoptivmutter misshandelt haben - dafür soll ein Mann nun für dreieinhalb Jahre ins Gefängnis. Das Landgericht Frankenthal habe den Angeklagten unter anderem der besonders schweren räuberischen Erpressung in Tatmehrheit mit vorsätzlicher Körperverletzung für schuldig befunden, teilte eine Justizsprecherin am Dienstag in der pfälzischen Stadt mit. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Die Staatsanwaltschaft hatte sieben Jahre Haft gefordert - hingegen hatte sich die Verteidigung für eine Bewährungsstrafe ausgesprochen. Die Kammer sah das anders. In der Summe seien die Taten für eine Bewährungsstrafe zu schwerwiegend, urteilte das Landgericht. In dem Richterspruch ist eine frühere Verurteilung berücksichtigt.

Der Anklage zufolge soll der Mann 2019 seine Adoptiveltern in ihrem Haus bedroht und gefordert haben, ihm rund 260.000 Euro Erbe im Voraus zu zahlen. Dabei soll er der Mutter ein Messer an den Hals gehalten haben. Zwei Wochen später soll er in sein Elternhaus eingedrungen sein und seine Mutter bewusstlos geschlagen haben.