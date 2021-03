Mainz (dpa/lrs) - Eine Vielzahl von Menschen in Rheinland-Pfalz bewertet die Sicherheit für Radfahrer in den Kommunen als unzureichend. Das sagte Sara B. Tsudome, Geschäftsführerin des Landesverbandes des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) am Dienstag der dpa. «Dass sich Radfahrer in den Städten sicher fühlen, ist eine absolute Ausnahme», fügte sie hinzu. An der aktuellen Befragung zum Fahrradklima-Test hatten sich Tausende Menschen bundesweit beteiligt. Allein in Rheinland-Pfalz nahmen etwa 6000 Menschen aus 27 Kommunen an der Befragung teil, wie Tsudome sagte.

Mainz (dpa/lrs) - Eine Vielzahl von Menschen in Rheinland-Pfalz bewertet die Sicherheit für Radfahrer in den Kommunen als unzureichend. Das sagte Sara B. Tsudome, Geschäftsführerin des Landesverbandes des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) am Dienstag der dpa. „Dass sich Radfahrer in den Städten sicher fühlen, ist eine absolute Ausnahme“, fügte sie hinzu. An der aktuellen Befragung zum Fahrradklima-Test hatten sich Tausende Menschen bundesweit beteiligt. Allein in Rheinland-Pfalz nahmen etwa 6000 Menschen aus 27 Kommunen an der Befragung teil, wie Tsudome sagte.

Bei der Einschätzung der Fahrradfreundlichkeit erreichte Mainz den zehnten von 26 Plätzen bei Städten mit 200 000 bis 500 000 Einwohnern. Auch wenn die Landeshauptstadt damit im Mittelfeld landete, müssen aus Sicht des ADFC viele Kommunen in Rheinland-Pfalz dringend ihre Attraktivität in Sachen Radverkehr steigern. Das gelte beispielsweise für sichere Radwegeführungen. Außerdem sei es nach wie vor ein großes Problem, dass Autofahrer ihre Fahrzeuge auf Radwegen abstellten.

© dpa-infocom, dpa:210316-99-843588/2