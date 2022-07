Frankfurt (dpa) - Der ADAC erwartet zum Ferienbeginn in Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland Ende dieser Woche eines der staureichsten Wochenenden in diesem Jahr. Vor allem am Freitagnachmittag, Samstagvormittag und Sonntagnachmittag könne es zu Staus auf den Autobahnen kommen, teilte der Automobilclub am Mittwoch mit. Zu den besonders belasteten Strecken zählten die Autobahnen von und zu Nord- und Ostsee, aber auch in Richtung Süden. „Wer kann, sollte bei Hin- und Rückfahrt antizyklisch fahren“, sagte der Verkehrsexperte vom ADAC Hessen-Thüringen, Wolfgang Herda. Am Freitagmittag nach Schulschluss beginnen in Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland die sechswöchigen Sommerferien.