Köngernheim (dpa/lrs) - Unbekannte haben acht Wohnmobile und zwei Gartenlauben in Köngernheim (Landkreis Mainz-Bingen) aufgebrochen. Eine Zeugin bemerkte am Sonntag die offen stehende Tür eines der Wohnmobile auf einem Parkplatz, wie die Polizei mitteilte. Als die Beamten vor Ort die Anzeige aufnahmen, wurden sie von einer Passantin auf ein weiteres aufgebrochenes Wohnmobil in unmittelbarer Nähe hingewiesen.

Insgesamt konnte die Polizei acht beschädigte Wohnwagen feststellen, hieß es weiter. Später sprach ein weiterer Geschädigter die Beamten vor Ort auf den Einbruch in seine beiden angrenzenden Gartenlauben an. Zur Schadenshöhe war zunächst nichts bekannt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zur Tatnacht geben können.