Lahnstein (dpa/lrs) - Knapp acht Wochen nach der Entgleisung eines Güterzugs bei Koblenz befinden sich die beschädigten Waggons immer noch an der Unfallstelle. Die Zerlegungsarbeiten würden noch bis Ende dieser Woche dauern, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn in Frankfurt am Dienstag. Er gehe davon aus, dass die Teile von dem zuständigen Eisenbahnunternehmen «zeitnah abgeholt» würden. Ein Güterzug war am 30. August in Lahnstein entgleist. Sieben der mit Diesel beladenen Kesselwagen kippten um, rund 100 000 Liter Diesel liefen ins Erdreich. Die Instandsetzung der Bahnstrecke kostete rund acht Millionen Euro.