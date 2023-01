Ramstein (dpa/lrs) - Acht Menschen sind bei einem Brand im pfälzischen Ramstein-Miesenbach (Kreis Kaiserslautern) verletzt worden. Ein Mann erlitt dabei am Sonntag Verbrennungen und kam in ein Krankenhaus, wie das Polizeipräsidium Westpfalz in Kaiserslautern am Montag mitteilte. Sieben weitere Bewohnerinnen und Bewohner erlitten Rauchgasvergiftungen und wurden ambulant behandelt. Das Haus ist derzeit nicht mehr bewohnbar, hieß es. Auch benachbarte Anwesen seien beschädigt worden. Die Polizei schätzt den Schaden auf einen mindestens sechsstelligen Betrag und ermittelt zur Brandursache.

Mitteilung Polizei