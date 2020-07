Mainz (dpa/lrs) - Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist um acht auf 7072 gestiegen. Die Zahl der Todesfälle blieb im Vergleich zum Vortag unverändert bei 235, wie das Gesundheitsministerium am Samstag in Mainz mitteilte (Stand 10 Uhr). Aktuell sind den Angaben zufolge 202 Menschen im Bundesland mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert - und damit vier weniger als am Vortag. Das Ministerium berichtete von 6635 Genesenen im Land.

Der Anstieg ist geringer als zuvor, von Donnerstag auf Freitag hatte er 36 betragen. Die Zahl der Infektionen war in dieser Woche bis Freitag so stark gestiegen wie zuletzt im Mai. Als Hauptursache gilt ein räumlich begrenzter «Hotspot» im Landkreis Germersheim.

In diesem südpfälzischen Kreis gab es in den vergangenen sieben Tagen 29 neue Fälle pro 100 000 Einwohner. Die von Bund und Ländern vereinbarte Schwelle für neue Beschränkungen des öffentlichen Lebens liegt bei 50 Fällen. Der Anstieg wird auf Infektionen im Umkreis der Freien Evangeliums-Christen-Gemeinde in Schwegenheim zurückgeführt, einer bundesweit vertretenen Glaubensgemeinschaft (BFECG).