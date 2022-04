In Not wendet sich ein junges Paar in Kaiserslautern an die Polizei: Sie hatten am Donnerstagnachmittag ihr acht Monate altes Baby im Auto eingeschlossen. Nach Angaben der Polizei vom Freitag hatte die Mutter das Baby in den Kindersitz auf der Rückbank gesetzt und die Tür geschlossen. Während sie zur Fahrertür lief, verriegelte sich das Auto von selbst.

Kaiserslautern (dpa/lrs) - Der Schlüssel lag jedoch in ihrer Handtasche im Auto. Auf Wunsch des Paares verschaffte sich die Polizei mithilfe eines Nothammers Zugang zum Auto sowie der Handtasche und öffnete die Türen. Dem Baby ging es gut. Die Polizei weist nun insbesondere die Nutzer von Fahrzeugen mit „Keyless-Go-Systemen“ darauf hin, beim Aussteigen den Schlüssel besser bei sich zu tragen, als ihn im Wagen zu lassen.



