Mainz (dpa) - Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 leiht Abwehrspieler Dimitri Lavalée auch in der kommenden Saison an VV St. Truiden aus. Der 24-Jährige spielt bereits seit Januar auf Leihbasis für den belgischen Erstligisten. «Dimitri hat sich dort zum Stammspieler entwickelt. Das verlängerte Leihgeschäft gibt ihm die Möglichkeit, weiter auf höchstmöglichem Niveau und im vertrauten Umfeld Spielpraxis zu gewinnen», sagte 05-Sportdirektor Martin Schmidt am Mittwoch.

Mainz (dpa) - Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 leiht Abwehrspieler Dimitri Lavalée auch in der kommenden Saison an VV St. Truiden aus. Der 24-Jährige spielt bereits seit Januar auf Leihbasis für den belgischen Erstligisten. „Dimitri hat sich dort zum Stammspieler entwickelt. Das verlängerte Leihgeschäft gibt ihm die Möglichkeit, weiter auf höchstmöglichem Niveau und im vertrauten Umfeld Spielpraxis zu gewinnen“, sagte 05-Sportdirektor Martin Schmidt am Mittwoch.

© dpa-infocom, dpa:210512-99-573019/2