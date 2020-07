Tholey (dpa/lrs) - Das Benediktinerkloster im saarländischen Tholey öffnet im September seine Abteikirche mit den neuen Kirchenfenstern des Künstlers Gerhard Richter. Der genaue Termin und das Programm sollen am heutigen Donnerstag (10.30 Uhr) in Tholey bekanntgegeben werden. Die Abteikirche des einzigen Klosters im Saarland war für Sanierungsarbeiten rund zwei Jahre lang geschlossen gewesen.

Die drei großen Fenster von Richter sind in München in den Glaswerkstätten Gustav van Treeck gefertigt worden. Die ersten beiden äußeren Chorfenster sollten ab der nächsten Woche eingebaut werden, sagte die Geschäftsführerin der Gustav van Treeck - Werkstätten für Mosaik und Glasmalerei in München, Katja Zukic. Das Fenster in der Mitte folge dann bis Anfang September.

Künstler Richter (88) hat den Mönchen in der Abtei St. Mauritius seine Kunst geschenkt. Tholey gilt mit der urkundlichen Ersterwähnung im Jahr 634 als das älteste Kloster Deutschlands. Richter hatte zuvor schon mal ein Fenster für den Kölner Dom entworfen, das 2007 eingeweiht wurde.

Für die Abteikirche in Tholey hat zudem die Künstlerin Mahbuba Maqsoodi 34 Glasfenster entworfen. Diese werden zum Teil auch bei der Eröffnung bereits zu sehen sein, wie Zukic sagte.