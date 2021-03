Trier (dpa/lrs) - Nach dem Austritt von Phosphor aus einer alten Weltkriegsgranate ist ein Waldstück bei Altlay weiträumig abgesperrt worden. Experten des Kampfmittelräumdienstes seien auf dem Weg zum Fundort, teilte die Polizei in Trier am Mittwoch mit. Mehrere Polizisten und Feuerwehrleute hätten sich nach ihrem Einsatz vor Ort vorsorglich zur Beobachtung in ärztliche Behandlung begeben.

„Die Einsatzkräfte zeigen derzeit keine Symptome. Fachärzte haben zur vorsorglichen Untersuchung und Beobachtung im Krankenhaus geraten“, sagte der Sprecher der Polizei. Die Polizei bittet darum, den Einsatzort weiträumig zu meiden.

Am Mittag hatte ein Zeuge gemeldet, er habe einen Knall im Wald zwischen Engersmühle und Altlay (Kreis Cochem-Zell) gehört. Gleich darauf sei Rauch aufgestiegen. Nach bisherigen Ermittlungen wurde in dem Waldgebiet offenbar Phosphor aus einer alten Weltkriegsgranate freigesetzt.

