Nach der Absage von Fastnachtsumzügen an mehreren Orten in Rheinland-Pfalz hat die CDU der Landesregierung vorgeworfen, die Vereine im Stich zu lassen. In einer Aktuellen Debatte im Landtag forderte CDU-Fraktionschef Christian Baldauf am Donnerstag einen Hilfsfonds, der Fastnachtsvereinen und Kommunen die Finanzierung von erhöhten Sicherheitsauflagen ermöglicht.

Mainz (dpa/lrs) - „Frust statt Frohsinn - überall im Land sind Umzüge reihenweise abgesagt“, führte Baldauf zu Beginn der Debatte aus. Die Landesregierung sei sehenden Auges in das Problem hineingeschlittert. Baldauf sprach Innenminister Michael Ebling (SPD) an und warf ihm vor, lediglich eine Gesprächsrunde mit Fastnachtsvereinen organisiert zu haben - „aber ein wirkliches Ergebnis gab es nicht“.

Die SPD-Fraktionsvorsitzende Sabine Bätzing-Lichtenthäler erwiderte, dass die konkreten Sicherheitsauflagen vor Ort eine Sache der Kommune und nicht vom Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG) des Landes vorgegeben seien. „Vielen Kommunen und Vereinen gelingt es auch in dieser Saison, richtig tolle Fastnachtsumzüge zu organisieren.“ Dabei müsse aber auch eine größtmögliche Sicherheit angestrebt werden. „Fastnacht gehört zur rheinland-pfälzischen Identität - aber Safety First.“ Bätzing-Lichtenthäler warf der CDU vor, die Situation falsch darzustellen: „Das ist ein Zerrbild, das hier gezeichnet wird, das stimmt einfach nicht.“

Innenminister Michael Ebling (SPD) und Vertreter des Bundes Deutscher Karneval und der Rheinischen Karnevals-Korporationen verständigten sich am vergangenen Montag nach einem Gespräch in Mainz auf einfachere Handreichungen und Schulungen zur Umsetzung von kommunalen Sicherheitsbestimmungen. Als Grund für höhere Sicherheitsauflagen nannten die pfälzischen Kommunen Frankenthal und Bellheim die 2021 in Kraft getretene Änderung des POG. Die zu erwartenden Mehrkosten in fünfstelliger Höhe seien für zwei Stunden Umzug nicht mehr verhältnismäßig gewesen, begründete die Stadt Frankenthal die Absage des diesjährigen Umzugs. Die Karnevalgesellschaft Bellheim sprach vom „Tod der Straßenfastnacht mit dem traditionellen Umzug“.