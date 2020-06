Ludwigshafen (dpa/lrs) - Der aufwendige Teilabriss der Hochstraße Süd in Ludwigshafen schreitet zwei Wochen nach Beginn voran. Auf der Baustelle im Zentrum der Stadt lag am Mittwoch unter anderem Schutt der mächtigen Betonkonstruktion zum Abtransport bereit.

Die Trümmer der einst wichtigen Verkehrsverbindung sollen nach einer Untersuchung auf Lastwagen zum Recycling gebracht werden. Die Stadtverwaltung hofft, dass ein wichtiger Durchgang für Fußgänger bald geöffnet werden kann. Dies sei aber unter anderem abhängig vom Zustand des Asphalts nach der Demontage, hieß es.

Die Arbeiten in der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz gelten als äußerst komplex und sollen bis maximal Oktober dauern. In den vergangenen Wochen war das auf pilzförmigen Betonpfeilern ruhende Teilstück mit Baumstämmen abgestützt worden, damit der abbruchreife Abschnitt nicht während der Demontage unkontrolliert zusammenbricht.

Der Abriss des Teilstücks ist nötig, weil es Statikern zufolge einzustürzen droht. Wegen Rissen in der Konstruktion war es im August 2019 gesperrt worden. Die Süd-Trasse gilt mit der ebenfalls maroden Hochstraße Nord als wichtige Verkehrsachse der Metropolregion Rhein-Neckar mit Kommunen in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Hessen. Ludwigshafen hofft auf einen Neubau der Verbindung bis 2025.