Warum es beim Nachbarschaftsstreit auf jeden Zentimeter ankommen kann

„My home is my castle“ ist nicht nur in Großbritannien ein geflügeltes Wort. „Mein Heim ist meine Burg“ will hierzulande sagen: Was ich in meinem Haus/auf meinem Grundstück tue, geht niemanden was an, hier ist meine Privatsphäre geschützt. Diese Einstellung haben zwei Nachbarn im Norden von Rheinland-Pfalz exzessiv ausgelebt, wie sich aus einem aktuellen Urteil des Landgerichtes Koblenz herauslesen lässt.

Offensichtlich wollen sich beide am liebsten nicht unter die Augen kommen. Darauf deuten ihre Zäune hin, die eher an Grenzbefestigungen zwischen verfeindeten Staaten erinnern. Die Klägerin in dem Nachbarschaftsstreit hat selbst einen zwischen 1,84 Meter und 1,87 Meter hohen Zaun errichtet, geht aus der Entscheidung des Koblenzer Landgerichtes hervor.

Metallzaun mit Plastiklamellen

Ihr Gegenüber hat einen Sichtschutz aufgetürmt, der – wohlgemerkt an der niedrigsten Stelle – stolze 2,06 Meter misst. Diese „Gartenzierde“ besteht aus einem blickdichten Metallzaun mit integrierten Plastiklamellen. Vermutlich, um sich selbst dessen Ansicht zu ersparen, hat der Immobilienbesitzer in der zweiten Reihe noch eine stattliche Hecke kräftig in die Höhe wachsen lassen. Die ist aber – noch? – nicht so groß geraten, dass sie auch von drüben zu sehen wäre.

Dieser Riesen-Doppelzaun aus Metall, Plastik und Grünzeug hat die Klägerin so gefuchst, dass sie sich schutzsuchend an das Landgericht Koblenz wandte: Das Gericht möge doch bitte dafür sorgen, dass der Nachbar sein Metall-Bauwerk auf eine Höhe von 1,20 Meter abrüstet. Bei der Hecke wollte sich die Klägerin mit einer Höhe von 1,50 Meter zufrieden geben.

„Ein billiger Ausgleich widerstreitender Interessen“

Mit diesem radikalen Ansinnen hatte das Gericht allerdings ein Problem. Zwar kann ein nur 1,20 Meter hoher Maschendrahtzaun als ortsüblich gelten, falls nichts anderes geregelt beziehungsweise vor Ort nichts anderes feststellbar ist. Aber, so die Richter weiter: Hier sei noch ein weiterer Gesichtspunkt zu beachten. Nämlich „das nachbarliche Gemeinschaftsverhältnis“. Danach seien Nachbarn „zur gegenseitigem Rücksichtnahme verpflichtet“. Diese Pflicht könne sogar zum Ausschluss bestehender Nachbarrechte führen. Und zwar dann, wenn „ein billiger Ausgleich der widerstreitenden Interessen der Nachbarn dringend geboten ist“. Oder unjuristisch formuliert: Wenn die Streithähne anders nicht zu befrieden sind, müssen eben beide Seiten Federn lassen.

Ein „billiger Ausgleich“ sei hier angebracht, stellten die Richter fest. Schließlich habe die Klägerin selbst einen über 1,80 Meter hohen Zaun errichtet. Der würde den Metall-Plastiklamellen-Zaun des Nachbarn um satte 60 Zentimeter überragen, wenn der auf die geforderten 1,20 Meter gestutzt würde. Dies wäre weit mehr als die umgekehrte Höhendifferenz von 20 Zentimeter beim bisherigen Zustand. Deshalb müsse der Nachbar seinen Sichtschutz nur auf die Höhe des Zauns der Klägerin kürzen. Und die Hecke müsse nur so weit rasiert werden, dass sie hinter dem verkleinerten Zaun unsichtbar bleibt.

Das Urteil scheint seinen Zweck – den „billigen Ausgleich widerstreitender Interessen“ – erfüllt zu haben: Inzwischen ist es rechtskräftig.

„Es kann der Frömmste nicht in Frieden bleiben ...“

Im Nachhinein bestätigt sich nach all dem der weise Spruch des Dichterfürsten Friedrich Schiller: „Es kann der Frömmste nicht in Frieden bleiben, wenn es dem bösen Nachbar nicht gefällt.“ Zitiert aus „Wilhelm Tell“, vierter Akt, dritte Szene. Davon können die Zivilgerichte in Deutschland ein garstig Lied singen: Pro Jahr enden fast eine halbe Million Nachbarschaftszwistigkeiten vor dem Kadi.