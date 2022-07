In Rheinland-Pfalz und dem Saarland wird es zum Ende der Woche hin nicht mehr ganz so heiß wie zuletzt. Am Donnerstag sind bei Werten zwischen 25 und 29 Grad noch vereinzelte Schauer möglich, sonst bleibt es aber trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Dabei wird es wechselnd bewölkt und heiter. Ähnlich sieht es für die Nacht aus: Es bleibt trocken und die Werte sinken auf 17 bis 11 Grad. Örtlich kann sich Nebel bilden.

Offenbach (dpa/lrs) - Der Freitag setzt dann voraussichtlich den Trend fort. Die Meteorologen erwarten einen Mix aus Sonne und Wolken bei Temperaturen von 26 bis 32 Grad. In der Nacht kann es erneut zu einzelnen Schauern oder Gewittern kommen und es kühlt ab auf 19 bis 14 Grad.

Wetterbericht DWD