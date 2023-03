Mainz (dpa/lrs) - Am Autobahndreieck Mainz wird die Abfahrt an der Autobahn 60 in Fahrtrichtung Darmstadt ab Freitagabend gesperrt. An der Fahrspur müssten Asphaltarbeiten vorgenommen werden, teilte die Autobahn GmbH des Bundes in Wiesbaden am Mittwoch mit. Während der Arbeiten von Freitag, 19 Uhr, bis Montag, 5 Uhr, wird der aus Richtung Wiesbaden kommende Verkehr von der A643 auf die A60 in Fahrtrichtung Bingen umgeleitet und über die Anschlussstelle Heidesheim zurück in Richtung Darmstadt geführt. Weitere Strecken sind nicht betroffen.