Losheim (dpa/lrs) - Ein 29-Jähriger hat bei einem Essen in einem saarländischen Restaurant seine Begleiter attackiert und teils verletzt. Nun wird gegen ihn unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach aß der Mann zusammen mit Freunden und Familie am Sonntagabend in dem Restaurant in Losheim. Der 29-Jährige soll dabei zunächst mit Worten, dann später aber auch handgreiflich auf die Gesellschaft losgegangen sein.

«Es kam unter anderem ein Besenstiel als Würgemittel zum Einsatz und einem ungeliebten Kontrahenten wurde in die Hand gebissen», hieß es in einer Mitteilung. Es wurden nur Verwandte verletzt. Die Polizei traf den Mann später in dessen Wohnung an. Ein Test ergab «eine deutliche Alkoholbeeinflussung» bei dem 29-Jährigen. Weitere Details waren zunächst unklar.