Fragen und Antworten: Am Mittwoch beginnen in Rheinland-Pfalz die Abiturprüfungen. Zum zweiten Mal mit Corona. Was die Prüfungen besonders erschwert und was diesmal anders ist. Eine Übersicht.

An allgemein- und berufsbildenden Schulen werden rund 16.500 Schülerinnen und Schüler in diesem Schuljahr ihr Abitur machen, darunter 1250 an G8-Gymnasien. Die schriftlichen Prüfungen für G9 dauern von Mittwoch bis zum 26. Januar. Ergänzend zu den allgemeinen Corona-Regeln und den Hygienevorschriften der einzelnen Schulen gelten landesweit nach Angaben des Gesundheitsministeriums besondere Vorschriften.

Wie unterscheiden sich die Bedingungen für die Prüfungen von denen im Januar 2021?

Ein wesentlicher Unterschied sind die Corona-Tests vor den Prüfungen sowie die Maskenpflicht während der Prüfungszeit.

Wer muss sich testen?

Alle Prüflinge müssen vor jeder schriftlichen Prüfung einen negativen Test vorlegen. Ausgenommen von der Testpflicht sind diejenigen, die als genesen gelten oder aber geimpft sind. Der Testnachweis kann durch eine offizielle Teststelle, eine ärztliche Bescheinigung oder durch eine qualifizierte Selbstauskunft der Erziehungsberechtigten erfolgen. Bei letzterem muss der Test unter Aufsicht zuhause innerhalb von 24 Stunden vor Beginn der Prüfung gemacht werden. Die Prüflinge können sich auch einem Selbsttest an der Schule unterziehen. Dazu müssen die Abiturienten teilweise bis zu zwei Stunden vor Prüfungsbeginn an der Schule sein.

Was gilt ansonsten?

Die jungen Leute müssen während der gesamten Prüfungszeit eine Maske (eine medizinische oder FFP2) tragen. Dabei sind regelmäßige Pausen mit Stoßlüften vorgeschrieben (alle 20 Minuten), bei denen die Maske am Platz abgezogen werden kann. Falls dies die Prüfungen stört, kann die Arbeitszeit „angemessen“ verlängert werden, schreibt das Ministerium. Zwischen je zwei Prüflingen ist ein Mindestabstand von zwei Metern einzuhalten. Die Aufgaben werden verteilt, bevor die Abiturienten in den Raum kommen. Beim Betreten gilt der Mindestabstand, ebenso beim Abgeben der Arbeitsblätter.

Und für die Fremdsprachen?

In Englisch und Französisch ist etwa nach der Hälfte der Hörverständnisaufgabe in der Audiodatei eine Lüftungspause von fünf Minuten vorgesehen. Die Prüfungsdauer wird entsprechend verlängert.

Was bedeutet das im Sport?

Sportpraktische Prüfungen können unter Wahrung des gebotenen Abstands auch ohne Maske erfolgen.

Für wen gelten Sonderregelungen?

Schüler mit risikoerhöhenden Grunderkrankungen können an einem Randplatz und einem größeren Abstand zu den anderen sitzen (empfohlen sind mindestens drei Meter). Oder sie können in einem gesonderten Raum schreiben, sofern dies mehrere Personen am selben Tag betrifft.

Was sind risikoerhöhende Grunderkrankungen?

Dazu können Menschen gehören, die über ein geschwächtes Immunsystem verfügen, chronisch an der Lunge erkrankt sind oder eine Vorerkrankung des Herz-Kreislaufsystems haben. Einen Katalog gibt es dazu nicht – ausschlaggebend ist das ärztliche Attest, das die Erkrankung bescheinigen muss. Wie viele Schüler von der Regelung Gebrauch machen, war dem Ministerium Ende vergangener Woche noch nicht bekannt.



Wird es womöglich kurzfristig Änderungen geben, falls sich die Lage etwa durch Omikron verschärft?

Es sei davon auszugehen, dass es kurzfristig keine weiteren Änderungen gibt, sagte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums. „Die Prüfungen finden bereits unter strengen Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen statt.“

Können Infizierte mitschreiben?

Nein, für Corona-Infizierte gelten die Quarantäneregeln.

Wann werden sie nachschreiben können?

Entsprechende Nachschreibetermine, so heißt es aus Mainz, werde es wie immer für alle Erkrankten geben. Auch sie sollen ihr Abi in diesem Schuljahr machen können.