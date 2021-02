Mainz/Offenbach (dpa/lrs) - Zum Wochenende wird es in Rheinland-Pfalz und dem Saarland etwas. Der Donnerstag wird noch sonnig und warm, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Höchstwerte kratzen weiter an der 20-Grad-Marke. Erst gegen Abend ziehen vereinzelt Wolken auf. In der Nacht kann es regnen.

Der Freitag startet überwiegend bewölkt und regnerisch. Am Nachmittag zieht der Regen laut Vorhersage nach Südosten ab und es lockert auf. Mit Höchstwerten zwischen 7 Grad in der Eifel und 12 Grad in der Vorderpfalz wird es etwas kühler.

Am Wochenende wechseln sich Sonne und Wolken ab. Regnen soll es laut DWD nicht. Die Temperaturen erreichen 8 bis 13 Grad. In der Nacht zu Montag ist bei Tiefstwerten von minus 2 bis 3 Grad leichter Bodenfrost möglich.

© dpa-infocom, dpa:210225-99-584164/2