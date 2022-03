Zwei Lastwagenunfälle haben auf der A61 (Koblenz-Bingen) bei Rheinböllen (Rhein-Hunsrück-Kreis) eine Vollsperrung in Richtung Süden verursacht. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war es am Vormittag zu einem ersten Unfall gekommen, an dem ein Tanklastzug beteiligt war. Aus dem Fahrzeug lief flüssige Kakaobutter auf die Fahrbahn, die deshalb aufwendig gereinigt werden musste. Es bildete sich ein Stau von rund fünf Kilometern Länge.

Rheinböllen (dpa/lrs) - An dessen Ende wurde bei einem weiteren Lastwagenunfall ein Fahrer schwer verletzt. An dieser Unfallstelle wurde die Autobahn in Richtung Süden gesperrt, die nach erster Einschätzung der Polizei erst am frühen Abend wieder aufgehoben werden sollte. Bei dem ersten Unfall war einer der Fahrer leicht verletzt worden.

