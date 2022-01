Saarbrücken (dpa/lrs) - Insgesamt 92 Flüchtlinge sind im vergangenen Jahr aus dem Saarland abgeschoben worden. Weitere 74 seien freiwillig ausgereist, darunter 20 mit dem sogenannten REAG/GARP-Programm, wie das saarländische Innenministerium am Sonntag mitteilte. Das Programm unterstützt Flüchtlinge finanziell und organisatorisch bei der freiwilligen Rückkehr in die Heimat oder bei der Weiterwanderung in ein anderes Land.

1780 Asylbewerber kamen laut der Jahresstatistik des Innenministeriums 2021 über das deutsche Quotensystem EASY ins Saarland. 1337 seien auf Kommunen verteilt worden. Zu 2155 Asylanträgen fielen im vergangenen Jahr Entscheidungen, darunter 1363 positive in verschiedenen Formen.