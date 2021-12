Saarbrücken (dpa/lrs) - Binnen eines Tages haben sich im Saarland 902 Menschen nachweislich neu mit dem Coronavirus infiziert. Genau eine Woche zuvor waren es 888 Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche, lag laut Robert Koch-Institut am Donnerstag (Stand 3.24 Uhr) bei 412,6, nach 412,3 am Vortag. Das Bundesland lag am Donnerstag bei der Sieben-Tage-Inzidenz unter dem Bundesdurchschnitt von 439,2.

Nach Daten der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) vom Donnerstag (Stand 8.05 Uhr) lagen im Saarland 66 erwachsene Covid-19-Patienten auf Intensivstationen, 19 wurden beatmet.