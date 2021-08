Neuwied (dpa/lrs) - Auf einem Weg nahe einem Feld in Neuwied haben in der Nacht auf Samstag etwa 90 Strohballen gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, waren zwei Feuerwehren im Einsatz, um das Feuer zu löschen. Wegen der starken Rauchentwicklung seien die Anwohner aufgefordert worden, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten. Am Samstagmorgen entfachten die Ballen den Angaben zufolge kurzzeitig erneut. Die Polizei vermutet Brandstiftung und sucht Zeugen.