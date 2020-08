Irsch (dpa/lrs) - In Irsch bei Saarburg ist ein 87-Jähriger mit seinem Elektromobil einen Hang heruntergestürzt und gestorben. Der Mann war am Donnerstagabend als vermisst gemeldet worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Einsatzkräfte hätten ihn unterhalb des 10 Meter hohen Hangs tot aufgefunden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehe man von einem Unfall aus, sagte ein Polizeisprecher. Spuren deuteten darauf hin, dass der Mann mit seinem Elektromobil auf dem Feldweg zu weit nach links gelangte, den Halt verlor und schließlich den Abhang hinunterstürzte.